Каждому дому своя неповторимая дверь

Элитные двери в доме

Итальянский концерт Scrigno начал производственную деятельность в конце 80-х годов 20 века и стал первопроходцем в сфере изготовления уникальных в то время раздвижных дверей. Элитная концепция является передовым и комфортным решением для оснащения жилых и нежилых помещений за счет компактности, простоты конструкции и стильного дизайна. Их можно купить здесь салон сантехники для обычной городской квартиры, частного дома, гостиниц, ресторанов и других типов помещений.

Сегодня компания владеет собственными производственными и складскими площадями, а рынки сбыта открыты во многих странах мира. Купить двери данного бренда можно теперь и в России. За 25 с лишним лет существования компания Scrigno смогла поднять собственную элитную продукцию в топ востребованных товаров, сделав ее не просто функциональным элементом интерьера, но и настоящим примером для подражания.

Межкомнатные двери Scrigno

Основным товаром Scrigno являются пеналы для внутренних стен, призванные выполнять функцию обычных дверей. Подобные пеналы изготавливаются из монолитного блока (оцинкованный алюминий), что делает конструкцию особенно прочной и долговечной. Рассчитан каждый блок на вес до 120 кг, а значит, не стоит опасаться, что слишком тяжелая дверь повредит или деформирует профиль. Их уместно купить и для разделения комнат, и для оснащения вспомогательных помещений. Заказать и купить такие пеналы можно по индивидуальным размерам, используя их для различных видов монтажа. Они изготавливаются с учетом материалов, с которыми предстоит монтаж — гипсокартон, бетон, штукатуренная стена и прочие, поэтому прежде чем купить, определите необходимые параметры конструкции.

Преимущества межкомнатных дверей

Основное отличие элитных межкомнатных откатных дверей Scrigno от обычных распашных дверей — это компактность и лаконичность конструкции. Двери комплектуются особыми фирменными аксессуарами и фурнитурой — зацепами-«паровозиками», механизмами для ускорения открывания, специализированные детали. Все элементы можно купить вместе с дверями.

Алюминий пеналов для внутренних стен имеет антикоррозийную обработку, а потому особенно долговечен и сохраняет эстетический внешний вид в течение многих лет. Купить такие пеналы — означает оснастить дом на десятилетия.

Особая конструкция профиля в форме «ласточкиного хвоста» обеспечивает наилучшую сцепку со стеной при монтаже, что упрочняет конструкцию и делает ее надежнее. Салон сантехники имеет полный каталог и оригинальную продукции компании Scrigno по оптимальным ценам.

Нагрузка рельса для роликового механизма выдерживает нагрузку до 120 кг., позволяя применять различные материалы для изготовления полотна двери.

Ассортимент моделей дверей

Кроме возможности заказать и купить вариативные габариты элитных профилей и дверей Scrigno, компания предлагает 11 различных моделей. Среди них легко выбрать любые модификации систем индивидуально для дома. В каталоге представлены элитные модели с одностворчатыми и двустворчатыми полотнами, с направлением сдвига в одну или в разные стороны, со вставками из матового или прозрачного стекла.

Любая модель пеналов для внутренних стен помещения имеет отличия и особенности. Основная и самая простая из них, Base — одностворчатая дверь, которую лучше всего купить для зонирования малогабаритных помещений, а также для отделения ванных комнат или душевых. Серия Dase Doppio — это отличный вариант для разделения студий или больших межкомнатных проемов. Он представляет собой две створки с возможностью встраивания механизма одновременного открывания дверей. С помощью серий Essential можно не просто зонировать и распределить пространство, но и создать оригинальный дизайн комнаты. Его захотят купить самые настоящие эстеты, желающие создавать единый концепт оформления дома.