Каждому дому своя неповторимая дверь

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Итальянский концерт Scrigno начал производственную деятельность в конце 80-х годов 20 века и стал первопроходцем в сфере изготовления уникальных в то время раздвижных дверей. Элитная концепция является передовым и комфортным решением для оснащения жилых и нежилых помещений за счет компактности, простоты конструкции и стильного дизайна. Их можно купить здесь салон сантехники для обычной городской квартиры, частного дома, гостиниц, ресторанов и других типов помещений.
Сегодня компания владеет собственными производственными и складскими площадями, а рынки сбыта открыты во многих странах мира. Купить двери данного бренда можно теперь и в России. За 25 с лишним лет существования компания Scrigno смогла поднять собственную элитную продукцию в топ востребованных товаров, сделав ее не просто функциональным элементом интерьера, но и настоящим примером для подражания.
Основным товаром Scrigno являются пеналы для внутренних стен, призванные выполнять функцию обычных дверей. Подобные пеналы изготавливаются из монолитного блока (оцинкованный алюминий), что делает конструкцию особенно прочной и долговечной. Рассчитан каждый блок на вес до 120 кг, а значит, не стоит опасаться, что слишком тяжелая дверь повредит или деформирует профиль. Их уместно купить и для разделения комнат, и для оснащения вспомогательных помещений. Заказать и купить такие пеналы можно по индивидуальным размерам, используя их для различных видов монтажа. Они изготавливаются с учетом материалов, с которыми предстоит монтаж — гипсокартон, бетон, штукатуренная стена и прочие, поэтому прежде чем купить, определите необходимые параметры конструкции.
Основное отличие элитных межкомнатных откатных дверей Scrigno от обычных распашных дверей — это компактность и лаконичность конструкции. Двери комплектуются особыми фирменными аксессуарами и фурнитурой — зацепами-«паровозиками», механизмами для ускорения открывания, специализированные детали. Все элементы можно купить вместе с дверями.
Алюминий пеналов для внутренних стен имеет антикоррозийную обработку, а потому особенно долговечен и сохраняет эстетический внешний вид в течение многих лет. Купить такие пеналы — означает оснастить дом на десятилетия.
Особая конструкция профиля в форме «ласточкиного хвоста» обеспечивает наилучшую сцепку со стеной при монтаже, что упрочняет конструкцию и делает ее надежнее. Салон сантехники имеет полный каталог и оригинальную продукции компании Scrigno по оптимальным ценам.
Нагрузка рельса для роликового механизма выдерживает нагрузку до 120 кг., позволяя применять различные материалы для изготовления полотна двери.
Кроме возможности заказать и купить вариативные габариты элитных профилей и дверей Scrigno, компания предлагает 11 различных моделей. Среди них легко выбрать любые модификации систем индивидуально для дома. В каталоге представлены элитные модели с одностворчатыми и двустворчатыми полотнами, с направлением сдвига в одну или в разные стороны, со вставками из матового или прозрачного стекла.
Любая модель пеналов для внутренних стен помещения имеет отличия и особенности. Основная и самая простая из них, Base — одностворчатая дверь, которую лучше всего купить для зонирования малогабаритных помещений, а также для отделения ванных комнат или душевых. Серия Dase Doppio — это отличный вариант для разделения студий или больших межкомнатных проемов. Он представляет собой две створки с возможностью встраивания механизма одновременного открывания дверей. С помощью серий Essential можно не просто зонировать и распределить пространство, но и создать оригинальный дизайн комнаты. Его захотят купить самые настоящие эстеты, желающие создавать единый концепт оформления дома.