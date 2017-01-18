Регистрация ООО под ключ

Только на бумаге составление бизнес-плана и воплощение грез выглядит просто. На деле начинающим предпринимателям приходится сталкиваться с бюрократией и огромными проблемами. Первая из них – открытие собственного предприятия. Регистрация ООО под ключ через консалтинговую компанию обойдется экономнее во всех смыслах.



Сложность оформления ООО в госорганах заключается в самой процедуре. Она требует много времени при личном присутствии. Человек, который сталкивается с регистрацией предприятия впервые, вынужден знакомиться с правилами, с законами. Плюс, нужно потратить драгоценное время на очереди, которые могут отнять часы.



Еще одна неприятность – ошибки, допускаемые «новичками» при подаче документов. Неправильно заполненный бланк или заявление, отсутствие одного из документов – повод, позволяющий отказать в регистрации. В этом случае приходится начинать все заново. Все повторяется по кругу: трата времени и денег.



А если бизнес нужно запустить быстро, то потеря дней – это непозволительная роскошь. Вот почему регистрация ООО доверяется опытным юридическим фирмам. Один звонок запускает процедуру оформления. Благодаря накопленному опыту и профессионализму удается зарегистрировать предприятия в считанные дни.