Какую женскую обувь не любят мужчины

Одним из главных и естественных желаний представительниц женской половины человечества является желание привлечь внимание противоположного пола и понравиться. Широк и разнообразен арсенал средств для достижения этой цели. Кто-то использует одежду вызывающих фасонов и раскрасок , другие обувь на высоченных каблуках, третьи парфюмерию и различные украшения. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы хотим остановить Ваше внимание непосредственно на обуви. Интернет-магазин obuvon.com наверняка знает какая обувь привлекает мужчин, а какая может вызвать противоположную реакцию.

Для начала хотелось бы отметить, что подбор обуви должен производиться в контексте с фасоном , цветом и стилем одежды и аксессуаров. Но не смотря ни на что некоторые виды обуви совершенно не нравятся мужчинам. На нашем сайте вы всегда найдете модные и актуальные модели, а также cможете купить женскую обувь оптом. Но давайте всё же рассмотрим, какие бывают виды женской обуви.

1.Многие женщины любят ботфорты, так как они визуально удлиняют ноги, но здесь есть небольшой нюанс – как минимум ноги должны быть стройными. В противном случае эффект будет противоположным. Короткая юбка с ботфортами выглядит вызывающе нелепо. С ботфортами лучше сочетаются облегающие брюки.

2.Угги хорошо смотрятся на молоденьких девочках, но дамы постарше в этой обуви вызывают мужское недоумение. В них рост кажется ниже , а размер ступни зрительно добавляет несколько сантиметров. У мужчин угги ассоциируются с сельскими валенками. На свидание лучше одеть более элегантную пару.

3.Балетки очень удобны – это бесспорно , но представителей противоположного пола они оставят абсолютно равнодушными. Они зрительно укорачивают ноги и увеличивают размер ступни. Балетки с округлёнными носками декорированные стразами или лаковые, тем не менее смотрятся мило. Желательно чтобы они были изготовлены из натурального материала. Кожаная обувь оптом широко представлена у нас на сайте obuvon.com .

4.Мужчины очень любят комфорт и по своей натуре очень практичны, поэтому им абсолютно не понятно, зачем изящную женскую ножку перетягивать большим количеством совершенно бесполезных ремешков и тесёмочек. Гораздо логичнее выглядят удобные босоножки из натурального материала. Купить женскую кожаную обувь оптом можно у нас в интернет –магазине.

5. В представлении мужчины женщина – милое , изящное, хрупкое создание, а спортивная обувь не попадает ни под одну из этих категорий. Кроссовки не придадут вашей походке сексуальности, не сделают осанку женственной, а движения грациозными. Поэтому такую обувь нужно использовать только по назначению.

Какую бы обувь вы не выбрали, главное чтобы она была удобная, красивая и соответствовала условиям, в которых вы собираетесь её эксплуатировать. Интернет-магазин кожаной обуви

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