Перевозка бытовок

На больших строительных площадках эти компактные и симпатичные домики, размещаясь в два этажа, занимают территории, сопоставимые с жилыми домами. Их дизайн и архитектура просты и не отличаются разнообразием. Но это и не требуется. Для подобных вспомогательных помещений главное – многофункциональность, элементарный комфорт, мобильность.



Вы уже поняли, что речь идет о бытовках. Именно так их именуют все пользователи этими сооружениями, совершенно незаменимыми там, где нужны временные спальные помещения, раздевалки, столовые, прорабские, места для хранения инструмента. Бытовки не обязательно покупать – их можно взять в аренду. Поэтому покупка целесообразна только в случае длительного пользования. Современные бытовки отвечают требованиям законодательства и удобны для временного проживания даже при низких температурах в условиях северных широт.



Еще одна универсальная черта подобных сооружений в том, что перевозка бытовок легко осуществима и не занимает много времени. При количестве, не превышающем две единицы, идеальным вариантом является кран-манипулятор. Этот подъемный механизм на колесах сам поднимет бытовку, установит ее в кузове и доставит в нужное место. Исходя из расстояния перевозки, легко рассчитать рентабельность такой операции.



