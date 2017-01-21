Считается, что эмаль появился в Руси уже в XII веке

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Считается, что эмаль появился в Руси уже в XII веке

Считается, что эмаль появился в Руси уже в XII веке. В то время она имела название «финифть». Переименовалась в эмаль середине XIX века.

Технология получения эмали

Эмаль — это мельчайший стеклообразный порошок, который размешивая с водой, и получают массу нужной консистенции, наносят на необходимую поверхность и обжигают его. В процессе обжига появляется стеклообразное покрытие. В зависимости от сложности и вида эмали, мастер, работающий, с ним может осуществлять до нескольких десяток обжигов, для получения нужной формы.

Эмаль по своим характеристикам, может делиться на следующие виды.

• Эмаль, применяющуюся в битовых изделиях, называют, технической.

• С медью, золотом или серебром используют ювелирную эмаль, она очень легко плавится.

• Во всяких разных бижутериях используют простую выемчатую эмаль.

• Для сложных работ или же создания хорошего изображения, часто пользуются перегородочной эмалью.

• Для живописных работ используют как основу, фондон, а на ней художественной эмалью производят картину.

Исходя из выше перечисленных видов становится понятно, что и место применения эмали очень разносторонние. Для придания цвета, в эмаль добавляются необходимые пигменты.

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