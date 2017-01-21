Рубочный станок для арматуры

В качестве последних используются сварные рамы из стальной арматуры, в зависимости от используемой нагрузки – различного сечения. Понятное дело, что продаваемые прутки по длине не подходят – их нужно нарезать в соответствии с размерами будущей конструкции. Задача нетривиальная, поскольку марки стали для арматуры используются довольно прочные. И если вы не хотите провести пару дней с ножовкой в руках, то настоятельно советуем обратиться в профильную мастерскую, которая поможет автоматизировать процесс. Почему не своими силами? Ответ прост – рубочный станок для арматуры относится к узкоспециализированным приспособлениям и отличается очень высокой ценой. На момент написания данного материала стоимость самого простого устройства подобного типа лежала в пределах ста тысяч рублей – далеко не каждый человек может позволить себе покупку подобного станка для выполнения разовых работ. А вот в профильной мастерской, которая занимается обработкой металла на профессиональной основе, подобное устройство есть всегда. Более того, часто нарезку арматуры можно заказать в месте покупки – в качестве дополнительной услуги к транспортировке. В этом случае вам остается лишь отсортировать нарезанные фрагменты и приступить к монтажу каркаса – остальное сделали за вас. Подобный подход удобен как с точки временных затрат, так и с точки зрения качества получаемых деталей – ведь работа профи и новичка может различаться даже в такой простой процедуре как рубка арматуры на станке.



