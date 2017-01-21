Тадасип препарат, которым часто пользуются мужчины, подверженные сексуальным расстройствам

Надо заметить, что медикамент предназначается для использования исключительно мужчинами (женщины не могут использовать на себе данное средство). За час до начала полового акта следует принять препарат, запив большим количеством воды. Тадасип способен оказать действие только в случае присутствия сексуального объекта, следовательно, после возбуждения мужского организма. Действие препарата длится примерно 36 часов, после приема, но многое зависит от мужского организма, часто временные рамки у мужчин под действием препарата не совпадают. Тадасип не следует принимать под влиянием сильного алкогольного опьянения, также врачи не рекомендуют использовать более, чем 1 таблетку в день (20 мг). Приобрести препарат можно в обычной аптеке или тадасип купить на интернет площадках. Данное медикаментозное средство может отпускаться без предъявления справки.



Противопоказания. Врачи запрещают прием данного препарата после недавнего переноса инфаркта, инсульта. Мужчинам, страдающим сердечной недостаточностью, гипотонией перед использованием Тадасипа, необходима консультация с лечащим врачом.



