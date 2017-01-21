Кокосовое масло

В выборе косметики женщины чаще стали обращать внимание на состав



В выборе косметики женщины чаще стали обращать внимание на состав. Предпочтение в пользу продукции с натуральными компонентами отдается чаще. Неудивительно, ведь косметические средства должны делать нас красивее, заботится о сохранности нашей молодости, а не «консервировать» кожу и тело химикатами.



Многие века женщины Европы удивлялись моложавости и свежести тайских девушек. Действительно, даже в преклонном возрасте они выглядели гораздо привлекательнее, чем их сверстницы в Старом Свете. Секрет раскрыт совершенно недавно. Вечную молодость и красоту дарует кокосовое масло холодного отжима.



Это вещество получается после переработки кокоса. Обязательное условие – натуральный на 100% состав, без добавления посторонних ингредиентов. Кокосовое масло применяется практически везде и имеет универсальные свойства. Он полезен для волос, кожи, ногтей, а также принимается во внутрь для лечения органов и профилактики заболеваний.



Многие диетологи рекомендует принимать кокосовое масло для похудения. Являясь низкокалорийным продуктом, он при этом утоляет голод, ускоряет обмен веществ, нормализует внутренний баланс. Косметика на основе кокосового масла регенерирует клетки кожи, обновляет их, заставляя ее становится упругой, эластичной.



