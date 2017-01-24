Вакансии в СПб: работа мастером, подсобником и плотником

Большому городу с развитым промышленным производством постоянно нужны квалифицированные специалисты, мастера. Ну а в особой цене у работодателей профессионалы с золотыми руками, а также умеющие организовать деятельность других работников: грамотно расставить персонал, проследить за дисциплиной, соблюдением технических норм и правил безопасности, стандартов качества, обеспечить выполнение технических заданий, вовремя принять правильное решение в зоне своей ответственности (в смене, на участке, в цехе). В последнее время потребность работодателей в производственных мастерах заметно увеличилась, соответственно, им стали предлагать более конкурентоспособные зарплаты, в результате среднее предложение для мастера за полгода выросло с 40,7 тыс. рублей до 43,4 тысячи, или без малого на 11 процентов.
Еще сильнее впечатляет динамика в верхнем секторе заработков производственных мастеров: в настоящее время лучшее стартовое предложение составляет 95 тысяч рублей против 60 тысяч в июне! Правда, такая работа мастером в санкт-петербурге
может достаться только опытным специалистам. Причем подавляющее большинство работодателей желают, чтобы опыт был приобретен на аналогичном производстве. Отметим, что в последнее время кадровики стали более лояльны к соискателям с небольшим опытом (от одного года), – сейчас они могут претендовать на 44 процентов всех актуальных вакансий.
Кстати, кадровики стали более внимательны к уровню образования мастеров. Так, две трети объявлений говорят о необходимости или желательности диплома о высшем, причем профильном, образовании. В то же время примерно четверть работодателей соглашаются рассматривать соискателей и со средним специальным образованием. Все чаще от мастеров требуют владения компьютером. Наиболее популярные программы – офисный пакет Microsoft, 1С, электронная почта, но иногда требуются и специфические продукты, как, например, Audatex, ELSA, ETKA и т.д.
В последнее время работодатели стали несколько реже интересоваться личными качествами мастеров. Они хотели бы видеть мастера исполнительным, коммуникабельным, неконфликтным, честным, но ключевым качеством для должности мастера по-прежнему считается ответственность, лишь немного ниже ставят умение принимать решения, в том числе в нестандартных ситуациях. (Интересно, что ответственность стоит также на первом месте в списке требований к подсобникам. Причем работа подсобным рабочим в спб
подразумевает в два раза более строгий отбор кандидатов по психологическим характеристикам).
Оформление в соответствии с трудовым законодательством мастерам стали обещать чаще: сегодня, со слов работодателей, на это могут рассчитывать соискатели 73 процентов вакансий. К сожалению, полностью «белую» зарплату при этом гарантирует лишь каждый десятый кадровик.
Сегодня 21 процент работодателей обеспечивают мастеров льготным питанием, 19 процентов оформляют полис ДМС, 10 - предоставляют спецодежду. (Но подобной заботливости работодателей могут только позавидовать те, кто ищет вакансии плотника в спб
). Некоторые, наиболее обеспеченные работодатели балуют свои кадры доплатами за стаж, спортивными и развлекательными мероприятиями, предоставлением путевок для детей в детские оздоровительные лагеря. Ну а мастер в области судостроения и сам может поработать как на курорте: на выезде в Крым, с предоставлением жилья в Керчи и оплатой командировочных.