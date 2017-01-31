Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции

Срок действия Свидетельства о государственной регистрации продукции таможенного союза не ограничен, то есть он бессрочен. СГР- это официальный документ единого образца, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности технических регламентов Таможенного Союза. Действует свидетельство о гос регистрации на всей территории Таможенного Союза. Государственная регистрация продукции.

Свидетельство о госрегистрации продукции пришло на смену санитарно-эпидимиологическим заключениям (СЭЗ) в 2010 году. Вместо санитарного сертификата были введены Свидетельства о государственной регистрации продукции на требования Таможенного союза (СГР ТС) и экспертные заключения.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции не имеет срока действия ! Вы можете пройти всего один раз процедуру государственной регистрации товаров или продукции и потом можете не беспокоится о повторном ее прохождении. Подробней о государственной регистрации.

Оформить Сертификат ГОСТ Р можно в любом городе нашей страны. Практически везде есть органы сертификации, которые имеют Аттестат аккредитации на проведение процедуры подтверждения соответствия требованиям государственных стандартов в системе однородной продукции. Наш центр сертификации "Партнер" может помочь оформить сертификат ГОСТ Р. К заявлению в наш центр сертификации должны прилагаться документы, требуемые ФЗ № 184. Набор их зависит от вида продукции и от схемы сертификации, которую Вы имеете право выбрать совместно с органом оценки соответствия. Обязательные документы следующие:

-документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя или уставные и учредительные документы юридического лица;

-документы, подтверждающие регистрацию в налоговых органах РФ и статистические коды;

-договор на поставку продукции и сопроводительные документы для импортных товаров;

-протокол сертификационных испытаний, оформленный в испытательной лаборатории, имеющий Аттестат аккредитации на проведение исследований заявленных товаров;

-при отсутствии протокола требуется предоставить образцы товаров для проведения испытаний в количестве, необходимом для проведения исследований;

-свидетельство государственной регистрации ТС, если импортная продукция требует его оформления, а российские товары данного производителя впервые выходят на российский рынок;

-сертификаты систем менеджмента предприятия;

-сертификаты соответствия, оформленные в других системах подтверждения соответствия, включая документы, полученные в стране производства для импортных товаров;

-декларация или сертификат пожарной безопасности, если заявленная продукция требует подтверждения исполнения требований ФЗ № 123 «О пожарной безопасности»;

другие разрешительные документы, полученные в других обязательных системах оценки соответствия.

Наш центр сертификации "Партнер" может помочь Вам получить Свидетельство о государственной регистрации продукции в самые кратчайшие сроки, так как мы напрямую сотрудничаем с уполномоченным на выдачу гос регистрации товаров, органом, т.е. Роспотребндзором.

Обращаясь к нам, можете не тратить свое время на сбор документов, прохождение всей процедуры государственной регистрации и дальнейших проволочек, встречающихся на пути.

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