Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции

Рекламные статьи
Вчера, 11:28

Срок действия Свидетельства о государственной регистрации продукции таможенного союза не ограничен, то есть он бессрочен. СГР- это официальный документ единого образца, который подтверждает соответствие продукции требованиям безопасности технических регламентов Таможенного Союза. Действует свидетельство о гос регистрации на всей территории Таможенного Союза. Государственная регистрация продукции.


Свидетельство о госрегистрации продукции пришло на смену санитарно-эпидимиологическим заключениям (СЭЗ) в 2010 году. Вместо санитарного сертификата были введены Свидетельства о государственной регистрации продукции на требования Таможенного союза (СГР ТС) и экспертные заключения.


Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции не имеет срока действия ! Вы можете пройти всего один раз процедуру государственной регистрации товаров или продукции и потом можете не беспокоится о повторном ее прохождении. Подробней о государственной регистрации.


Оформить Сертификат ГОСТ Р можно в любом городе нашей страны. Практически везде есть органы сертификации, которые имеют Аттестат аккредитации на проведение процедуры подтверждения соответствия требованиям государственных стандартов в системе однородной продукции. Наш центр сертификации "Партнер" может помочь оформить сертификат ГОСТ Р. К заявлению в наш центр сертификации должны прилагаться документы, требуемые ФЗ № 184. Набор их зависит от вида продукции и от схемы сертификации, которую Вы имеете право выбрать совместно с органом оценки соответствия. Обязательные документы следующие:


-документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя или уставные и учредительные документы юридического лица;


-документы, подтверждающие регистрацию в налоговых органах РФ и статистические коды;


-договор на поставку продукции и сопроводительные документы для импортных товаров;


-протокол сертификационных испытаний, оформленный в испытательной лаборатории, имеющий Аттестат аккредитации на проведение исследований заявленных товаров;


-при отсутствии протокола требуется предоставить образцы товаров для проведения испытаний в количестве, необходимом для проведения исследований;


-свидетельство государственной регистрации ТС, если импортная продукция требует его оформления, а российские товары данного производителя впервые выходят на российский рынок;


-сертификаты систем менеджмента предприятия;


-сертификаты соответствия, оформленные в других системах подтверждения соответствия, включая документы, полученные в стране производства для импортных товаров;


-декларация или сертификат пожарной безопасности, если заявленная продукция требует подтверждения исполнения требований ФЗ № 123 «О пожарной безопасности»;


другие разрешительные документы, полученные в других обязательных системах оценки соответствия.


Наш центр сертификации "Партнер" может помочь Вам получить Свидетельство о государственной регистрации продукции в самые кратчайшие сроки, так как мы напрямую сотрудничаем с уполномоченным на выдачу гос регистрации товаров, органом, т.е. Роспотребндзором.


Обращаясь к нам, можете не тратить свое время на сбор документов, прохождение всей процедуры государственной регистрации и дальнейших проволочек, встречающихся на пути.


Оставить заявку.


Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции
Популярное

В Крокусе состоялась премьера спектакля «Утерянное завещание»

31 янв 2017

Будет разработана единая форма для российских школьников

31 янв 2017

Ожидается официальный визит Эрдогана в Россию

30 янв 2017
Анонсы

Праздничный концерт к 100-летию независимости Финляндии

23 янв 2017

Вечер джазовой музыки с Анаром Юсифовым и ансамблем "The Moscow Jazz Passengers"

18 янв 2017

В Москве состоится грандиозное театрализованное представление «Утерянное завещание»

9 янв 2017
Комментарии

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017

Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи