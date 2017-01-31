Бизнес в корпорации Сибирское Здоровье

Марина Титова представительница известной российской МЛМ-компании Сибирское Здоровье. На сегодняшний день она одна из лучших дистрибьюторов корпорации и владелица VIP-статуса в современной базе сетевиков.

Марина Титова ведет свою деятельность во многих городах Российской Федерации, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге, Астрахани, Красноярске, Кемерово. Помимо распространения продукции Сибирского Здоровья и оказания услуг, касающихся этого процесса, она является активным сетевиком. Своим примером Марина Титова показывает возможность построения успешной карьеры в рамках компании и создания собственного бизнеса с налаживанием пассивного дохода.

Корпорация Сибирское Здоровье была основана в 1996 году в Новосибирске. Главным приоритетом, который лежит в основе деятельности и философии компании является здоровье человека. Основная линия продукции это препараты для поддержания и сохранения общего здоровья, биологически активные добавки, косметические средства по уходу за собой, а также оздоровительные комплексы.

В арсенале Сибирского Здоровья не только собственное производство, но и заготовительная база в Алтае. На территории РФ функционируют более 2500 офисов в разных городах. Представительства компании на сегодняшний день созданы не только в России, но и в Украине, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Армении, Болгарии, Чехии и Германии.

Помимо качественной продукции Сибирское Здоровье предлагает большие возможности для организации своей трудовой деятельности. Для своих потенциальных партнеров компания предлагает лояльные условия вступления в команду, линейный маркетинг-план, а также постоянную поддержку и помощь начинающим бизнесменам. За годы существования корпорации сотни людей доказали на своем опыте, что с Сибирским Здоровьем абсолютно реально и совсем не сложно наладить собственное дело и получить заветную финансовую свободу.

С подробной информацией касательно сотрудничества можно ознакомиться, посетив официальный сайт компании или связавшись с Мариной Титовой по контактам в Базе Сетевиков, которая с удовольствием проконсультирует по любым возникающим вопросам.