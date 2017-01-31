Дверные доводчики от фирмы DORMA

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Вчера, 11:51

Дверные доводчики от фирмы DORMA устанавливают в загородных домах и коттеджах, офисных сооружениях, старых жилых зданиях и современной планировки. Их конструкция продумана для левостороннего и правостороннего размещения дверного полотна и считается универсальной: доводчики DORMA можно устанавливать на дверные конструкции разных типов, учитывая при монтаже их вес. По праву легендарным считается доводчик дверной ts 68 – неизменно популярен он уже много лет. Удобный в использовании и надежный в эксплуатации механизм выдерживает нагрузки дверного полотна весом до 90 кг, устанавливается на двери разного типа, включая противопожарные. Модель двухскоростная с раздельной регулировкой скорости доводки и закрывания. Приобрести модель доводчика ts 68 можно по выгодной цене.

Конструкция удобна в монтаже – ей не нужна монтажная пластина. Оптимальное усилие для каждой устанавливаемой двери подбирается легко. При монтаже регулируется плавная скорость закрывания двери и фиксация ее в распахнутом положении.

Доводчик выполнен из металла и стабильно работает в при разных темперах ( -15 / +40°C) . Производитель предлагает изделие разного цветового решения – белое, серебристое, цвета желтого золота и темно-коричневой бронзы.


Дверные доводчики от фирмы DORMA
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