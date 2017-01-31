Пожарная сигнализация

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Вчера, 13:00

Для коммерческих организаций покупка и установка пожарной сигнализации – обязательное требование. И подходить легкомысленно к выбору вещей, отвечающих за безопасность, недопустимо! Отправляясь за покупкой, делайте ставку на то, чтобы пожарная сигнализация была максимально функциональной.

Лучше всего приобретать устройства безопасности в фирменных магазинах. Как правило, они занимаются поставкой непосредственно от завода-изготовителя, имеют аккредитацию на проведение монтажных работ, а также на профилактический осмотр. Так вы можете получить серьезную выгоду: скидку или более дешевое обслуживание.

Экономить на покупке пожарной сигнализации также не стоит. Обратите внимание на контроллер. Управление девайсом должно быть простым и интуитивно-понятным. Рассчитывайте сигнализацию на площадь вашего офиса или дома. Датчики должны быть размещены во всех помещениях, чтобы быстро зафиксировать очаг возгорания и вызвать пожарный наряд.

Сегодня чрезвычайно высокой популярностью пользуются пожарные сигнализации на GSM технологиях. Принцип их действия чрезвычайно просто. Как только фиксируется задымление, возгорание или коротание проводки контроллер передает сигнал по GSM сигналу (по типу мобильных телефонов) на пульт диспетчера.


Пожарная сигнализация
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