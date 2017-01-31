Как найти человека при помощи специализированного сервиса в интернете?

Наверное, у каждого хотя бы раз в жизни возникала необходимость найти людей, с которыми по какой-то причине была утеряна связь. Чаще всего такими людьми являются дальние родственники, одноклассники или старые друзья из детства. Однако часто возникают и более необычные ситуации. Например, вы познакомились с девушкой, у вас завязался разговор, но попросить номер её телефона вы забыли. Во всех этих ситуациях вам поможет отличный сервис where-you.com. Он может искать людей в социальных сетях, а также по базам жителей, которые находятся в открытом доступе в интернете.

Для того чтобы осуществить поиск, вам нужно знать хотя бы какие-то данные о человеке, которого вы ищите. Чем больше будет таких данных, тем большей будет вероятность того, что ваш поиск будет успешным. Рассмотрим ситуацию с девушкой, у которой вы забыли узнать номер телефона. Несмотря на то, что вы не узнали у неё никаких контактных данных, вы наверняка знаете такую информацию, как её имя, город, в котором она живет и даже возраст. Быть может, вы даже знаете когда у неё день рождение. В большинстве случаев этих данных будет достаточно для того, чтобы найти нужного человека через специализированный сервис.

Какими преимуществами обладает специализированный сервис по поиску людей?

Для поиска людей многие привыкли использовать телефонные справочники или базы данных жителей, которые находятся в открытом доступе в интернете. Поиск людей, осуществляемый таким образом, имеет ряд недостатков, главным из которых является тот факт, что все эти справочники и базы являются устаревшими. В лучшем случае информация, представленная в них, являлась актуальной лет 10 назад. К тому же, они не предоставят вам возможности ознакомиться с фотографиями человека, которого вы ищите, а также с другой полезной информацией, которая может помочь определить, что перед вам именно нужный вам человек. Специализированные сервисы используют в своих алгоритмах информацию из социальных сетей. Поэтому воспользовавшись ими, вы сможете ознакомиться с фотографиями, интересами, видеозаписями и другими полезными данными, что существенно упрощает поиск.

Как пользоваться сайтом?

Интерфейс сайта является очень простым и интуитивно-понятным. Дизайн выполнен в минималистичном стиле, что упрощает освоение основных функций сервиса. Посредине находится форма поиска, в которую следует заносить всю известную вам информацию о человеке (ФИО, год рождение, страну проживания и город). Чуть ниже поля поиска разместились две кнопки: “Поиск людей” и “Как найти человека?”. Нажав на первую кнопку вы, запустите алгоритм поиска. Важно отметить, что он может осуществляться на протяжении 10 секунд. Это связано с тем, что алгоритм сервиса обрабатывает очень большой объем данных. Нажатие по второй кнопке перенаправит вас на страницу с детальной инструкцией осуществления поиска.

При помощи специализированного сайта можно с легкостью найти нужного человека. Для этого вам нужно знать немного информации о нем. После того как вы предоставите её сервису, он в течении 10 секунд предоставит вам список людей, которые максимально подходят под критерии поиска.