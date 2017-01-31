Как найти человека при помощи специализированного сервиса в интернете?

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Наверное, у каждого хотя бы раз в жизни возникала необходимость найти людей, с которыми по какой-то причине была утеряна связь. Чаще всего такими людьми являются дальние родственники, одноклассники или старые друзья из детства. Однако часто возникают и более необычные ситуации. Например, вы познакомились с девушкой, у вас завязался разговор, но попросить номер её телефона вы забыли. Во всех этих ситуациях вам поможет отличный сервис where-you.com. Он может искать людей в социальных сетях, а также по базам жителей, которые находятся в открытом доступе в интернете.
Для того чтобы осуществить поиск, вам нужно знать хотя бы какие-то данные о человеке, которого вы ищите. Чем больше будет таких данных, тем большей будет вероятность того, что ваш поиск будет успешным. Рассмотрим ситуацию с девушкой, у которой вы забыли узнать номер телефона. Несмотря на то, что вы не узнали у неё никаких контактных данных, вы наверняка знаете такую информацию, как её имя, город, в котором она живет и даже возраст. Быть может, вы даже знаете когда у неё день рождение. В большинстве случаев этих данных будет достаточно для того, чтобы найти нужного человека через специализированный сервис.
Для поиска людей многие привыкли использовать телефонные справочники или базы данных жителей, которые находятся в открытом доступе в интернете. Поиск людей, осуществляемый таким образом, имеет ряд недостатков, главным из которых является тот факт, что все эти справочники и базы являются устаревшими. В лучшем случае информация, представленная в них, являлась актуальной лет 10 назад. К тому же, они не предоставят вам возможности ознакомиться с фотографиями человека, которого вы ищите, а также с другой полезной информацией, которая может помочь определить, что перед вам именно нужный вам человек. Специализированные сервисы используют в своих алгоритмах информацию из социальных сетей. Поэтому воспользовавшись ими, вы сможете ознакомиться с фотографиями, интересами, видеозаписями и другими полезными данными, что существенно упрощает поиск.
Интерфейс сайта является очень простым и интуитивно-понятным. Дизайн выполнен в минималистичном стиле, что упрощает освоение основных функций сервиса. Посредине находится форма поиска, в которую следует заносить всю известную вам информацию о человеке (ФИО, год рождение, страну проживания и город). Чуть ниже поля поиска разместились две кнопки: “Поиск людей” и “Как найти человека?”. Нажав на первую кнопку вы, запустите алгоритм поиска. Важно отметить, что он может осуществляться на протяжении 10 секунд. Это связано с тем, что алгоритм сервиса обрабатывает очень большой объем данных. Нажатие по второй кнопке перенаправит вас на страницу с детальной инструкцией осуществления поиска.
При помощи специализированного сайта можно с легкостью найти нужного человека. Для этого вам нужно знать немного информации о нем. После того как вы предоставите её сервису, он в течении 10 секунд предоставит вам список людей, которые максимально подходят под критерии поиска.