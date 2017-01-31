Буровая установка на гусеничном ходу

В настоящее время бурение скважин относится к типу работ, востребованных на всей территории нашей страны. Обеспечить водоснабжение на удаленном от основных коммуникаций земельном участке может понадобиться любому владельцу загородного дома или коттеджа. Артезианская скважина решает подобную задачу, но для её организации нужно привлечение соответствующих специалистов и техники. Ну а про отрасли, которые занимаются добычей полезных ископаемых, и говорить не приходится – нефть и газ без бурового оборудования извлечь из недр немыслимо. Но далеко не всегда для подобных задач используются массивные конструкции, которые надо собирать на месте. Порой буровая установка на гусеничном ходу может справиться с поставленной задачей – глубина бурения некоторых моделей исчисляется несколькими сотнями метров.



Понятное дело, что износ механических частей любой буровой платформы неизбежен. Да и климатические условия, в которых они эксплуатируются, накладывают отпечаток на срок службы. Именно поэтому регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт являются залогом успешного функционирования любого бурового оборудования. Существует множество компаний, которые занимаются реализацией широчайшего спектра комплектующих для данной отрасли. Представительство одной из них располагается по адресу zavodbt.ru – перед нами сайт производителя, что самым положительным образом сказывается на цене.



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