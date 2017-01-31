Буровая установка и запчасти к ней

Все мы привыкли к тому, что под термином «буровая установка» подразумевается массивное сооружение, которое собирается на месте из необходимых составляющих. Однако есть мобильные решения, причем обладающие весьма солидными возможностями. Классическим примером может стать буровая установка урб 2а2, которая с легкостью может быть размещена на грузовом шасси Урал-4320. Глубина бурения может достигать 300 метров, чего вполне достаточно для решения целого спектра задач. Однако, как и любая другая техника, установка подвержена банальному механическому износу и нуждается в проведении регулярного ТО, а при необходимости – и ремонте. Задача поиска комплектующих для изделий подобного типа – ночной кошмар специалиста по снабжению, ведь речь идет о довольно специализированном изделии. Хорошая новость заключается в том, что больше нет необходимости обзванивать поставщиков – на помощь придет Сеть. Легко и просто можно найти любые запчасти для буровой на соответствующих профильных сайтах – причем как от посредников, так и от производителей комплектующих. Впрочем, последние вряд ли будут иметь дело с поставкой партии малых размеров, но если в вашу задачу входит обслуживание большого числа установок подобного типа, то такое сотрудничество возможно. Опять же, не покидая офиса, можно найти оптимальные предложения, как по цене, так и по оперативности доставки комплектующих. А при необходимости – сразу же уточнить дополнительную информацию у онлайновых консультантов.



