Юрий Соловьев ВТБ

Улан-Батор, столица Монголии в своем облике сохраняет тенденции градостроительства, которые были характерны в середине прошлого века в крупных мегалополисах тех государств, активную финансовую и кадровую помощь которым оказывал Советский Союз. Время с одной стороны здесь как будто остановилось, а с другой - столица Монголии это город со множеством буддийских храмов и статуй самого божества. На сайте посвященному городу помимо фотографий, истории со времен золотого времени монгольских ханов действует страничка, посвященная великим и знаменитым горожанам. Среди них спортсмены, политики, напоминающие остальному миру о том, что существует где-то между Россией и Китаем такая страна, Монголия.



Особняком в этом списке стоит имя Юрия Алексеевича Соловьева. Будущий заместитель Председателя Правления банка ВТБ родился в столице тогда еще Монгольской Народной Республики в 1970 году. Пройдя путь от дилера одного из популярных в конце прошлого века банков до топ-менеджера одного из крупнейших по активам учреждения, Юрий Соловьев ВТБ имеет опыт работы в кредитных учреждениях Германии и Великобритании.



Банк, оказывающий услуги, как частным лицам, так и организациям занимается большим количеством общественно важных проектов. Так, под его патронатом строятся спортивные сооружения в Москве к будущему футбольному первенству и хоккейная арена, которая уже стала родным домом для столичного «Динамо», а также местом проведения крупных культурно-зрелищных мероприятий.



Сам же Юрий Алексеевич включен в список тех управленческих кадров, патронат над которыми осуществляет Президент России.



Уехав из Улан-Батора в детстве, Юрий Алексеевич не видел всех изменений, которые происходят в городе. Сохраняя свое натуральное лицо, баланс между Азией и Европой столица Монголии принимает некоторые веяния и американской мечты. В городе открываются крупные торговые центры, рестораны в самых живописных частях города. Обычно это возвышенности, с которых можно рассмотреть достопримечательности города. Чаще всего, как мы упоминали, это храмы и пагоды.



В степном государстве более популярны зимние виды спорта. Неудивительно, что в практически каждом крупном молле Улан-Батора есть катки с искусственным льдом, а также даже трассы для катаний на лыжах и сноуборде.



Фотографии города можно посмотреть на сайте, пройдя по вкладке на главной странице.



