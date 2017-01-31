Стельки ортопедические

Стопы ног ежедневно испытывают колоссальное давление всей массы тела. Неправильно выбранная обувь, увы, способствует ускоренному развитию плоскостопия. Отсюда быстрая усталость и болевые ощущения после длительных пеших прогулок. Чтобы свести всю испытываемую тяжесть, рекомендуется стельки ортопедические купить в лечебных целях.



Для профилактики их рекомендуется одевать даже здоровым людям. Недорогие, их несложно подобрать каждому покупателю. Они выполняют роль вкладки между обувью и стопой. В процессе походки они корректируют форму стопы, принимают основные “удары” на себя. Помимо лечебных целей, они выполняют ряд других функций.



Например, ортопедические стельки полезны для улучшения кровообращения. Следовательно понижается риск развития столь неприятного заболевания, как варикозное расширение вен. В процессе интенсивной ходьбы они снижают нагрузку, оказываемую на голеностопный сустав. Наконец, фиксируют положение ноги для твердой устойчивости.



Носить ортопедические стельки рекомендуется с детства. Это позволяет предотвращать развитие многих патологических заболеваний. Помочь с выбором стелек может опытный врач-ортопед. Рекомендуется делать покупки только в аптеках, в специализированных магазинах. Это поможет избежать приобретения подделки.