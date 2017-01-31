Подарок на свадьбу

С приближением торжество все чаще появляются мысли о подарке – какой выбрать, что купить, в каком ценовом диапазоне. Подарок на свадьбу должен быть запоминающимся. Хорошо, если он обладает не только декоративностью, но и функционален. Цена на золотые предметы и с позолотой с годами не падает, золотые изделия символизируют роскошь, достаток и всегда в тренде.



Мастера Златоуста используют технологии золочения, и 2 фужера с золочением станет символом счастливой жизни пары, вступающей на долгий путь совместной жизни. Способствовать удаче и счастью семьи будет золотая подкова, прикрепленная на основу из дуба. Золото символизирует достаток, все хорошее будет оставаться в семье и накапливаться (подкова расположена так, чтобы в нее счастье и удача стекали, как в емкость), дуб символизирует долголетие. Роскошный сувенир с подковой станет семейной реликвией, и созданной семье будет помогать жить долго и счастливо много лет.



Напоминать о свадьбе может золоченый набор для шампанского, роскошные чайные и кофейные сервизы. Их можно доставать с полок витринного шкафа по торжественным случаям, и в семье сформировать традицию отмечать день свадьбы за столом с золоченой посудой, подаренной в день создания семьи.



На юбилей друзьям и в знак благодарности деловым людям, участие которых помогло пережить сложные моменты и сделать важный выбор, визитница золотая станет уместным и роскошным подарком. Она постоянно будет в рабочем кабинете на видном месте, изящный декор ручной работы с золочением будет привлекать внимание и напоминать о верной дружбе и взаимовыручке. Мастера Златоуста пользуются новыми и старинными технологиями золочения, в работе для усиления энергетического воздействия золота используют вставки из натурального камня и традиционные символы успешного человека – глобус, герб страны.



Порадует визитница с эмалью, в которой запечатан посыл на успех и богатство. Солидному деловому человеку будет импонировать роскошное оформление делового аксессуара и его функционал.



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