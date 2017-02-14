Ликвидация ООО

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Вчера, 14:04

При ликвидации общества с ограниченной ответственностью можно сделать это самостоятельно, обращаясь в соответствующие инстанции, а можно обратиться к услугам организаций, профессионально занимающихся этим вопросом.

Для того, чтобы приступить к ликвидация ооо необходимо известить налоговый орган о принятии такого решения и направить письма контрагентам, перед которыми существует текущая или просроченная задолженность.

В случае увольнения сотрудников по инициативе работодателя, им оплачивается внеплановый отпуск на протяжении двух месяцев, последующих за датой увольнения.

Необходимо быть готовым к внеплановой камеральной проверке деятельности организации органами налоговых служб. В случае выявления видимых нарушений, на организацию может быть наложен штраф. Во избежании подобных мер, рекомендуется перед возбуждением процедуры закрытия получить консультацию юриста о легитимности процедуры закрытия организации.

Прежде чем окончательно ликвидировать фирму, необходимо рассчитаться с долгами, первыми из которых являются долги по заработной плате, расчеты с внебюджетными фондами. Заключительный этап расчета может быть произведен с кредиторами организации.


Ликвидация ООО
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