Включение Юрия Алексеевича в санкционные листы

Страны Евросоюза и Соединенные штаты не спешат отменять санкции в отношении российской экономики, а также некоторых высокопоставленных лиц. В основном, в санкционные списки попали лица, имеющие широкие деловые связи с европейскими финансовыми институтами. Наличие таких личностных связей в деловых кругах очень важно. Ведь всякий договор, всякое экономически выгодное сотрудничество становиться возможным благодаря именно таким связям.



Однако, чтобы навредить экономике России, европейские политики наложили запреты на деловые отношения ключевых фигур финансовой системы российской экономики. Тем самым проведение взаимовыгодных операций стало невозможно. В итоге как российские так и европейские финансово-экономические структуры потерпели убытки и лишились больших денежных поступлений.



Одним из лиц, не угодивших европейским политикам в связи с наличием связей в финансовых кругах Европы, стал Юрий Соловьев ВТБ. Первый заместитель президента ВТБ долгое время работал в различных финансовых структурах в Европе. Имеет большой опыт ведения дел с ними. Обладает широкими возможностями проводить различные взаимовыгодные операции на валютном рынке России и Европы.



Однако, эти возможности, как и другие способы ведения экономического сотрудничества с европейцами были сведены на нет, после наложения санкций и включения Юрия Алексеевича в санкционные листы.



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Разумеется, многие рядовые граждане считают, что положение экономики в связи с санкциями ухудшилось. Прибыль населения уменьшилась а цены на товары выросли. Но, к сожалению, большинство граждан относятся к сложившейся ситуации беспристрастно и смотрят сквозь пальцы на кризис в экономике страны. Необходимо понимать, что ликвидация последствий санкций, восстановление экономики и общее улучшение уровня жизни населения зависит не только от лиц, подобных Юрию Алексеевичу, но и от каждого гражданина. Именно по этой причине необходимо консолидироваться и совместными усилиями поднять экономику страны.