Акции Макдональдс

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Вчера, 14:11

Существует много финансовых инструментов, торги которыми приносят огромную прибыль. Правда, вместе с этим присутствует высокий риск потерь. К таковым возможностям относятся CFD-акции. Это ценные бумаги, приобретение которых дает возможность заработать на разнице в случае ее повышения цены через некоторое время.

В тоже время, придется выплатить продавцу акций ту же разницу в случае понижения стоимости. Торговля CFD ценными бумагами должна проводиться осторожно, с глубоким анализом рынка. Лучше всего выбирать акции известных компаний, проверенных временем, отличающихся стабильным развитием.

К таковым можно отнести акции макдональдс – самой известной сети ресторанов-фастфуда. К примеру, за 3 последних года торгов ценные бумаги McDonald’s выросли на 28%. Как видите, это неплохая инвестиция. Предугадать выгодность таких вложений было несложно: компания стабильна, пользуется всемирной популярностью.

Прежде для приобретения акций зарубежных компаний нужно было иметь большие деньги. Сегодня посредством терминала от FxPro можно купить ценные бумаги одним кликом мыши. Вложения в этот финансовый инструмент гарантирует серьезную прибыль. Но, следует быть избирательным, чтобы не потерять деньги.


Акции Макдональдс
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