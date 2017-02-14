3D моделирование

Соревнование школьников в трехмерном моделировании и робототехники проходят в Саратовской области



Саратовский Архитектурно-строительный колледж 7 февраля пригласил в свои стены учащихся школ, дабы те приняли участие в состязаниях Junior Skills. Чемпионат проводится для ребят 5-11 классов. Они проявят себя в построении робототехники и трехмерном моделировании.



Сборка роботов из конструктора Lego – именно такая задача стоит перед юными разработчиками в разделе чемпионата «Мобильная робототехника». Мало того, что школьники должны построить робота. Киборга необходимо научить сортировать и складировать товар на условном предприятии.



Раздел «Инженерный дизайн CAD» дает возможность показать возможности в такой области современных технологий, как 3D моделирование. Используя чертежи, ребята создают трехмерные модели.



Раздел «Прототипирование» ставит следующую задачу перед участниками – создание моделей Lego из предварительно напечатанных 3D-принтером деталей.



Чемпионат отличается пестрым набором учащихся различных школ и возрастов. Их объединяет любовь к новым технологиям, потребность познаний IT-технологий и творческий энтузиазм. Участие в соревнованиях дает им не только ценные призы и грамоты, но и необходимый опыт в данной сфере.



