3D моделирование

Рекламные статьи
Вчера, 14:16

Соревнование школьников в трехмерном моделировании и робототехники проходят в Саратовской области

Саратовский Архитектурно-строительный колледж 7 февраля пригласил в свои стены учащихся школ, дабы те приняли участие в состязаниях Junior Skills. Чемпионат проводится для ребят 5-11 классов. Они проявят себя в построении робототехники и трехмерном моделировании.

Сборка роботов из конструктора Lego – именно такая задача стоит перед юными разработчиками в разделе чемпионата «Мобильная робототехника». Мало того, что школьники должны построить робота. Киборга необходимо научить сортировать и складировать товар на условном предприятии.

Раздел «Инженерный дизайн CAD» дает возможность показать возможности в такой области современных технологий, как 3D моделирование. Используя чертежи, ребята создают трехмерные модели.

Раздел «Прототипирование» ставит следующую задачу перед участниками – создание моделей Lego из предварительно напечатанных 3D-принтером деталей.

Чемпионат отличается пестрым набором учащихся различных школ и возрастов. Их объединяет любовь к новым технологиям, потребность познаний IT-технологий и творческий энтузиазм. Участие в соревнованиях дает им не только ценные призы и грамоты, но и необходимый опыт в данной сфере.


3D моделирование
Популярное

Время кино в Казани

14 фев 2017

Улыбайтесь, друзья!

9 фев 2017

Россия и Турция должны подписать Соглашение о свободной торговле ...

9 фев 2017
Анонсы

Время кино в Казани

14 фев 2017

VIII фестиваль зеленого документального кино ECOCUP пройдет в Москве

13 фев 2017

Праздничный концерт к 100-летию независимости Финляндии

23 янв 2017
Комментарии

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017

Приветствуем позицию Государственной Думы по защите семьи и охране национального суверенитета

21 янв 2017

Станислав Говорухин предлагает ограничить рекламу во время показа фильмов на телеканалах

17 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи