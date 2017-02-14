Матрасы Орматек

Количество и качество сна относятся к показателям, которые не только влияют на настроение человека, но и его работоспособность в течение всего дня. Свое спальное место любой разумный человек старается обустроить максимально комфортно – ведь именно на нем проходит почти треть нашей жизни, причем треть довольно приятная. Можно много говорить об уровне освещения в спальной комнате и спорить о преимуществах той или иной модели кровати, но ключевым элементом в организации любого спального места является матрас. Поговорим об этом важнейшем предмете для сна более подробно.



Матрасы, набитые ватой, остались в далеком прошлом – сейчас даже для самых бюджетных моделей используют синтетический наполнитель. Ценителей экологического материала привлекут матрасы на основе кокосового волокна, ну а самые привередливые покупатели могут приобрести модели матрасов с независимыми пружинными блоками, на которых очень комфортно спать. Однако существует еще одна категория матрасов, которая востребована множеством покупателей – ортопедические. Из названия может показаться, что они предназначены для людей с больным позвоночником (и отчасти это правда), но основное их назначение – безопасное распределение нагрузки на скелет во время сна. Ведь сидячий образ жизни ведет очень много людей и нет ничего хорошего в том, что кости нашего организма будут испытывать дискомфортные условия еще и во сне.



Ортопедические матрасы представлены на любом тематическом ресурсе, который занимается реализацией спальных принадлежностей. Например, по адресу mrsleep.ru представлены ортопедические матрасы орматек – это отечественная компания, которая уже много лет занимается выпуском продукции данного типа. В соответствующем разделе каталога ресурса представлено несколько десятков моделей матрасов самых различных типов – как с пружинными блоками внутри, так и с наполнителем. Степень жесткости представленный моделей варьируется в довольно широких значениях и это один из параметров, по которым предложения сайта можно упорядочить. За подобный функционал отвечает соответствующий фильтр, расположенный в левой части заглавной страницы. Здесь можно задать не только уровень жесткости матраса и его габариты, но и ряд дополнительных параметров – от цены и максимальной нагрузки до конструктивной основы матраса. Подобный подход позволяет существенно сократить время поиска и сосредоточиться на выборе из числа моделей матрасов, которые лучше всего соответствуют вашим требованиям.