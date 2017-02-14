Власти безвозмездно предлагают жителям Абинска светильники для освещения улиц

В городе Абинске, находящемся в Краснодарском крае, остро стоит проблема освещения улиц вечером и ночью. Летом проблема не так остра, но зимой, когда темнеет рано, она опять всплывает. Если центр города освещен достаточно хорошо и жалоб по этому поводу нет, то окраины страдают от недостатка света на улицах. Местные жители не раз и не два обращались к местным властям, дабы те решили злободневную проблему. И чиновники нашли решение.
Администрация предложила жителям в безвозмездное пользование осветительные приборы мощностью 50 Вт. Для установки фонарей освещения придомового участка необходимо написать заявление в управление жилищно-коммунального хозяйства. Далее заявитель, работник администрации и электрик определят место установки осветительного прибора. Также жителям предписали приобрести фотореле и кабель пвс
с сечением 2х2,5. Фонарь будет подключен к узлу учета потребителя, и потребителем же будет оплачиваться стоимость освещения улиц окраин города. Таким образом, администрация и жители Абнинска нашли способ бороться с тьмой, окутывающей город зимними вечерами и ночами.