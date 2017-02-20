Процедуры для волос

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Вчера, 09:35

Экология, стрессы, несбалансированное питание негативно сказываются на здоровье, влияют на состояние кожи, волос. Для восстановления структуры волос используются народные средства, составы, выпущенные косметологическими компаниями. Женщины, следящие за внешностью и поддерживающие имидж успешной леди, красавицы, посещают салоны красоты - эффект от салонных процедур ощущается сразу же. В салоне msk.laserdoctor.ru можно проконсультироваться и выяснить причину проблем с кожей головы и секущихся, выпадающих, тусклых волос. Здесь можно сразу же и начать лечение – пройти курс мезотерипии, плазмолифтинга.

Лечение назначается после индивидуальной консультации. Когда пациенту для восстановления волос достаточно насытить клетки кожи недостающими витаминами и микроэлементами, в салонной процедуре используются коктейли, обогащенные витаминами, минералами, микроэлементами. Чтобы подобранный индивидуально состав (коктейль здоровья) максимально усвоился организмом, его вводят серией уколов в кожный покров головы, где растут волосы. Игла вводится не глубоко, на несколько миллиметров, перед процедурой кожу в зоне работы обрабатывают специальным раствором c дезинфицирующим и обезболивающим свойствами. За 5 сеансов мезотерапии, каждый продолжительностью до 40 минут, удается остановить выпадение волос.


Процедуры для волос
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