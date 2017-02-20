Процедуры для волос

Экология, стрессы, несбалансированное питание негативно сказываются на здоровье, влияют на состояние кожи, волос. Для восстановления структуры волос используются народные средства, составы, выпущенные косметологическими компаниями. Женщины, следящие за внешностью и поддерживающие имидж успешной леди, красавицы, посещают салоны красоты - эффект от салонных процедур ощущается сразу же. В салоне msk.laserdoctor.ru можно проконсультироваться и выяснить причину проблем с кожей головы и секущихся, выпадающих, тусклых волос. Здесь можно сразу же и начать лечение – пройти курс мезотерипии, плазмолифтинга.



Лечение назначается после индивидуальной консультации. Когда пациенту для восстановления волос достаточно насытить клетки кожи недостающими витаминами и микроэлементами, в салонной процедуре используются коктейли, обогащенные витаминами, минералами, микроэлементами. Чтобы подобранный индивидуально состав (коктейль здоровья) максимально усвоился организмом, его вводят серией уколов в кожный покров головы, где растут волосы. Игла вводится не глубоко, на несколько миллиметров, перед процедурой кожу в зоне работы обрабатывают специальным раствором c дезинфицирующим и обезболивающим свойствами. За 5 сеансов мезотерапии, каждый продолжительностью до 40 минут, удается остановить выпадение волос.



