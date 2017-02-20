Интернет-магазин детских игрушек Umka-toy.ru

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Вчера, 09:44

Предпринимательская деятельность в интернете ведется уже давно и магазины в окне компьютера на сегодняшний день уже не новинка. Разработчики интернет сайтов, не покладая рук работают над созданием более удобных способов оформления интернет магазинов, чтобы посетители могли с легкостью найти необходимый товар и сделать заказ.

Параллельно проводятся работы по выяснению эффективности тех или иных решений разработчиков на покупательские решения. Одной из таких разработок является форма заказа для сайта. Удобство и скорость подачи заказа непосредственно влияет на прибыльность интернет магазина.

Так, исследования доказали, что простая форма заказа и возможность оплаты без лишних проблем позволяет увеличит прибыль на более чем 50 %.

Вот в чем дело. При внедрении полной формы заказа с подробными данными о покупателе процент отказа от заказа составлял семь процентов. А при форме заказа в один клик этот показатель был равен 20 %. Однако количество заказов было в 3-4 раза больше обычного. А это говорит об увеличении продаж в количественном отношении.

Стандартная форма заказа должна содержать графу имени, телефона и адреса. Необходимость предоставления излишней информации может заставить покупателя отказаться от покупки.


Интернет-магазин детских игрушек Umka-toy.ru
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