Пластинчатая пастеризационно охладительная установка

Переработка, обработка и производство молока и молочной продукции является одной из лидирующих отраслей пищевой промышленности. Согласно статистическим исследованиям маркетологов, среднестатистическая семья употребляет от 300 грамм до полутора литров молока и иной молочной продукции в день.



Из-за этого технология производства молочной продукции находиться под жестким контролем. В том числе производство и сертификация оборудования, используемого в производстве, имеет более жесткие требования, по сравнению с другим промышленным оборудованием.



Главной производственной процедурой, обеспечивающей биологическую безопасность, является пастеризация. Процедура эта была разработана еще полтора века назад известным французским ученым Луи Пастером. Суть ее заключается в нагревании молока до определенной температуры, на которой все вредные бактерии в составе молока умирают.



На сегодняшний день эта процедура автоматизирована. Именно автоматизация процесса пастеризации ставит перед производителями вопрос о выборе качественного оборудования.



Эта производственную процедуру осуществляет так называемая пластинчатая пастеризационно охладительная установка. Принцип работы данного оборудования заключается в следующем:



- молоко из емкости подается в уравнительный бак, где нагревается до 40 градусов по Цельсию и очищается от всяких примесей;



- далее молоко направляется в отдел разогревания до 90 градусов, где находиться триста секунд;



- далее по трубе молоко направляется вдоль встречной входной трубы, где происходит теплообмен между вытекающим и втекающим потоком;



- молоко подается в емкость, охлаждающую молоко до температуры 8 градусов по Цельсию.



На этом процесс пастеризации завершается.



Важно, чтобы охлаждение было постепенным. Для этого используются вода или рассол охлажденные в холодильнике. Охладитель подается в емкость вокруг емкости, где содержится молоко. Процесс подачи охладителя должен быть непрерывным и цикличным. Это поможет обеспечить равномерное охлаждение молока.



А процесс нагревания может осуществляться по-разному. Некоторые установки осуществляют нагрев при помощи электронагревателей, другие при помощи инфракрасных нагревателей.



Важно постоянно контролировать температуру как в нагревательном, так и в охлаждающем баках. Осуществляется этот контроль при помощи специального электронного моста-датчика термометра. В случае, если наблюдаются скачки температуры, резкое падение или недостаточно высокая температура в нагревательном баке, то скорее всего ускорилась подача молока или наоборот, где в системе есть утечка.



