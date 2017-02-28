Заказать интернет-магазин под ключ в Art Plus

Хотите создать свой интернет-магазин и не знаете с чего начать? А стоит ли вникать в этот сложный и трудоемкий процесс самостоятельно? Наша веб-студия Art Plus специализируется на разработке интернет-ресурсов и предлагает Вам выгодную услугу интернет-магазин под ключ. Это прекрасная возможность получить готовую функционирующую продвинутую площадку онлайн продаж!

Правильное ведение бизнеса через сервис онлайн реализации товаров - это залог быстрой прибыли. Автоматизированная система покупок позволяет свести к минимуму контакт продавца с покупателем, что является данью современных тенденций.

Наши профессионалы владеют всеми необходимыми знаниями и мастерски применяют их на практике, что позволяет к каждому клиенту осуществлять индивидуальный подход. Мы работаем:

· быстро;

· качественно;

· недорого;

· с гарантией.

Мы не только разработаем Ваш интернет-магазин, но и будем на первоначальном этапе оказывать техническую поддержку и консультирование по любым возникающим вопросам. В перечь комплексных услуг входит создание ресурса от А до Я. А именно:

· выбор надежного хостинга и создание домена;

· уникальное оформление, привлекающее внимание;

· СЕО оптимизация и продвижение в поисковых системах и соцсетях;

· установка всех необходимых приложений для полноценного функционирования магазина и повышение числа продаж;

· онлайн платежи;

· Email - рассылка;

· статистические данные;

· поддержка на мобильных устройствах;

· онлайн консультация;

· простое и удобное добавление товаров;

· наполнение страниц сайта качественным уникальным контентом и многое другое.

Интернет-магазин для любой продающей компании - это надежное и функциональное решение! Современный дизайн и удобный интерфейс позволят Вам привлечь новых клиентов и партнеров. Но самое главное - это отличная возможность увеличить прибыль от продаж в разы.

Заказать разработку интернет-магазина под ключ Вы можете, связавшись с нами по указанным номерам телефонов.