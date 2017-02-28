Виды апдейтов Яндекса

Апдейт (от английского «update» – обновление) - это термин, который обозначает изменение информации. Он пришёлся по вкусу SEO-оптимизаторам и они стали его использовать для обозначения произошедших изменений. Например, обновился контент на интернет-странице или её внешний вид. Иногда они сокращают это слово, и пишут просто «Ап».



Применительно к сфере SEO, понятие апдейт выдачи Яндекса указывает на произошедшие в системе изменения базы данных и результатов поиска. Например,вышел новый апдейт у поисковой системы Яндекс

Результатом подобных «Апов» является добавление в индекс новых страниц и обновление старых, если их содержимое изменилось. Проще говоря, произошло обновление кеша на серверах поисковой системы. Что в свою очередь отразилось на поисковой выдаче. Если вышел апдейт, то это обязательно скажется и на результатах поиска.



Тонкости апдейта у Яндекса и Google.



Оптимизация сайта, в первую очередь, включает в себя работу с поисковыми алгоритмами Яндекса и Google. Для оценки достигнутых результатов, оптимизатору необходимо следить за выходящими апдейтами и анализировать их. Это поможет избежать неверного курса и возможного вылета страниц из индекса.



Подход к апдейтам у Яндекса и Google различается кардинально. Яндекс более спокоен, предпочитает обновлять свою базу периодически и добавлять новую информацию большими объёмами. Google же любит небольшие и частые микрообновления. Так, если Яндекс обновляется раз в пару недель, то Google вполне может несколько раз за день, что буквально заставляет сайты скакать с места на места, потому что их позиции меняются очень часто.



Какие бывают виды апдейтов.



1 - Апдейт поисковых алгоритмов. Это редактирование формул алгоритмов поисковых систем. Он является самым важным для оптимизаторов, поскольку наиболее сильно влияет на результаты выдачи.

2 - Апдейт текстового контента. Затрагивает только страницы с текстом и происходит чаще остальных.

3 - Апдейт ссылочной массы. Определение количества ссылок и их веса. Результаты этого апдейта очень сильно влияют на структуру выдачи.

4 - Апдейт ТИЦ. Мониторит изменения ТИЦ (раньше ещё был мониторинг PR, но недавно он был убран).

5 - Апдейт фавиконов. Наблюдения за изменениями аватарки сайта.

6 - Апдейт зеркал сайта. Нахождение и отслеживание зеркал сайтов, а также процесс их склейки.



Апдейты - это с одной стороны хорошо, благодаря им, оптимизатор может определить результативность своей работы и дальнейшую стратегию продвижения. Но иногда, они только мешают. Например, при внезапном изменении правил определения релевантности материала. В таком случае оптимизатору приходится тратить лишнее время на выяснение причин понижения показателей сайта и искать способы решения этой проблемы.