Товары для рукоделия

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28 фев 2017
Товары для рукоделия

Благодаря интернет-магазинам аксессуары для рукоделия доступны в большом ассортименте. Можно найти ресурс, посвященный конкретному виду творчества, и заказать на нем все инструменты и расходные материалы, которые не всегда есть в розничных лавках. Товары для рукоделия от «ТаДи» посвящены изготовлению искусственных цветов. Но предложенные наименования могут пригодиться и для других схожих хобби. К примеру, профессиональная пастель и маркеры на масляной основе применимы в любом художественном творчестве. А из полимерной глины формируют не только цветы, но и другие изделия желаемой формы.

Материалы для создания цветочных букетов

Выбирая для себя новое творческое хобби, можно остановиться на флористике. Мастерство составления цветочных композиций позволяет душе отдыхать, а глазам наслаждаться созданными цветущими творениями. Чтобы цветы радовали долгое время, их делают из фоамирана. Это новое для многих слово означает особый вид искусственной замши. Из нее получаются очень реалистичные лепестки. А так как выпускается ткань в самых различных расцветках, то возможно создать любой сорт цветов.

Второй способ изготовления искусственных букетов – из полимерной глины. Она слегка напоминает знакомый с детства пластилин. По-другому этот материал называют пластикой. Потому что главное его свойство – великолепная пластичность, позволяющая легко лепить даже очень мелкие детали.

Бывает глина двух видов: запекаемая и самозатвердевающая. Первая затвердевает при воздействии горячей температуры – 100-130 °C. В каталоге «ТаДи» вы найдете самозатвердевающую глину, которая становится твердой при комнатной температуре. В ассортименте японская полимерная глина разных цветов и глина Fleur для нанесения краски. Кстати, красить лепестки можно краской акриловой или масляной. Она одинаково хорошо закрепляется и создает нужный эффект живых цветов.

Инструменты от «ТаДи» для изготовления цветов

Чтобы смастерить букет любимых цветов, для рукоделия нужны вспомогательные инструменты. Прежде всего это ножницы, в том числе фигурные; пинцеты разной формы. Также клей или клеевой пистолет, специальный скальпель для рукоделия, стеки и текстурная кисть.

В каталоге магазина есть полезные книги про фоамиран и глину, которые помогут освоить новое искусство. С ними несложно научиться делать букеты в разном стиле: винтаж, бохо, шебби-шик и сезонные композиции.

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