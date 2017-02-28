Ресторан Блэк Тай

Для тех, кого привлекает современный Тайланд и для тех, кто не смог туда попасть, но очень хочется, в Москве появилось место, где с распростертыми объятиями принимают таких гостей. Это ресторан Блэк Тай. Именно здесь можно узнать что такое Тайская кухня и получить настоящее удовольствие от ее употребления.



Ресторан представляет собой детище знаменитого ресторатора Александра Раппопорта. Именно таким образом Саша пытается объясниться в любви культуре и кухне этой удивительной страны.



Многие могут сказать, что тайские рестораны в Москве это уже отдельная категория общепитовских помещений. Но этот ресторан совсем не похож на все остальные. Именно здесь каждый может окунуться в атмосферу Тайланда и наслаждаться его оригинальностью и красотой. Для того чтобы гости и вовсе могли переместиться в атмосферу полного Тайланда, в ресторане танцует девушка, которая одета в национальный костюм и стремиться порадовать гостей уникальным танцем. Располагается она на прекрасном стеклянном панно. Из полутьмы гости могут наблюдать за драконами стражниками. Это очень завораживает. Что уж говорить о прекрасной кухни. Гости могут отведать национальные блюда во всей своей красе с ароматом острого и сладкого.



