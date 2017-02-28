Корм для собак

Плохое настроение и малоподвижный образ жизни собаки иногда не признак болезни. Это лишь указывает на неправильно подобранный рацион. Питание должно быть сбалансированным. Это значит, что в составе пищи присутствуют растительные и мясные продукты, субпродукты. Наличие минералов и витаминов – основа здоровья и крепкого иммунитета четвероногого друга.



Большая ошибка кормить собаку лакомствами со стола. Человеческая пища зачастую содержит консерванты, опасные эмульгаторы и слишком жирная. В результате собака набирает вес, страдает ожирение, ухудшается ее дыхательная и сердечная система. Но правильно подобранный корм для собак гарантирует питомцу долгие годы яркой и веселой жизни.



Не жалейте денег на покупку кормов из магазинов. Специально разработанная пища содержит весь необходимый набор полезных веществ: белки, углеводы, протеин. Неправильно также кормить собак исключительно сухими кормами. Желудок периодически требует более мягкую и быстро усваиваемую пищу.



Например, обязательно добавьте в рацион питания консервы и полусухие корма. Конечно, на рынке сегодня большое разнообразие еды для собак. Однако далеко не все полезны или эффективны. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью питомца, отдавайте предпочтение известным маркам: “Acana”, “Bozita”, “Schesir”, “Origen” и другим.



