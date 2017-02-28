Увлажнитель воздуха Smartmi Air Humidifier

Когда заходит речь о том, какой воздух должен быть в помещениях, особенно если в них есть дети, то на ум сразу приходит два показателя. Воздух должен быть свежем и чистым. Однако мало кто задумывается о таком параметре как влажность воздуха. На самом деле, о нем стаи говорить сравнительно недавно. На западе даже придумали устройство, которое позволяет воздух делать достаточно увлажненным. У нас его можно приобрести



https://ru-mi.com/uvlajnitel-vozduha-smartmi-air-humidifier. Но необходимо ли это в современных квартирах?



К сожалению да. Мало кто задумывается о том, что с приходом отопления в квартиры, большая часть влажности испаряется, а это чревато некоторыми последствиями для здоровья.



В первую очередь, низка влажность в воздухе, не позволяет организму насытиться достаточным количеством кислорода. Как результат, человек быстро устает, становится раздражительным, а дети и вовсе плохо спят ночью. В этом случае, организм становится восприимчив к различного рода инфекций. Для многих болезнетворных бактерий сухой воздух идеален для размножения.



Что же касается кожи, то она также испытывает нехватку влаги, а также и та что есть, в условиях сухого воздуха быстр растворяется. Кожа начинает быстрее стареть и увядать.



