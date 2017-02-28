Монастыри и соборы в России

Монастыри и соборы в России раскинулись от пределов закавказских регионов до территорий Белого моря, и озера Байкал.



Для туристов, которые занимаются просветительским ознакомлением с территорией страны, полезно знать некоторые правила поведения в монастырских поселениях, куда любое из туристических компаний предлагает ознакомительные туры.



Несмотря на кажущиеся суровые реалии, большинство организаций, предлагающих паломнические туры, довольно лояльно относятся к туристам всех расовых принадлежностей, тем более, когда некоторые из них активно заявляют о своем желании помогать строениям и монастырям, сотрудничая с дирекцией монастыри в России. Многие из туристов охотно включаются в процесс работы на страусиной ферме. Неизвестно почему, но именно такой тип послушания приобретает наибольшую популярность в Калининградской области.



Кроме подсобных хозяйств, которыми располагает любое монастырское подворье, паломник может быть вовлечен в процесс создания декоративно – прикладных промыслов. Самым известным среди всех имеющихся является гжельский сувенир, также можно отмечать жостовскую игрушку и материалы палехских умельцев.



Каждый монастырь располагает хлебопекарней, где может устроиться наблюдателем, или даже послушником любой человек.



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Согласно мнению всемирной организации Юнеско, прошлый год был объявлен годом архитектурного наследия Валаама. Для реализации этих потребностей сохранить живой мир острова, предложены были однодневные экскурсии с целью ознакомления с флорой острова.



Подобные превентивные меры планируются проводиться не один раз в год.



Для наибольшей сохранности культурного наследия прошлого столетия – Соловецкого архипелага, всемирные организации по борьбе с вандализмом предпринимают обращения к руководству монастыри в России, в своих посланиях доходя до синодального собора РПЦ.



Отдыхая на островах, расположенных в окружении озера Байкал, следует осознавать о необходимости беречь природу и не возводить костры в радиусе 10 метров до возможного нахождения памятников архитектуры.



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Помните, что существует огромная разница между т.н. "Православыным туризмом", и истинным паломничеством к святым местам.



