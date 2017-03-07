Бороскопы для СТО – нюансы применения

Современные технические эндоскопы или бороскопы относятся к приборам оптического типа, которые создавались для контролирования в визуальном режиме многих внутренних частей и плоскостей механизмов без их обработки.



Самые первые такие приборы были созданы не менее, чем полувека тому и в то время они обладали достаточно ограниченными характеристиками. Но в процессе своего развития они совершенствовались и стали незаменимыми приборами при так называемой неразборной диагностике во многих технических областях. К тому же использование при их изготовлении так называемых оптических волокон привело к тому, что у производителей появилась возможность изготавливать главную часть прибора очень гибкой, и это во многом расширило функциональность таких изделий.



Применение таких приборов на СТО



Особенно актуально сейчас использование этих приборов в мастерских по ремонту автомобилей. С их помощью достаточно просто оценить и понять в каком техническом состоянии находятся детали, и выявлять различные дефекты в сложных агрегатах за максимально короткий период. Одним словом, применение технических приборов такого плана на станциях техобслуживания позволило притворить в жизнь одну из самых важных задач на этих подразделениях, которая состоит в повышении эффективности выполняемых работ, снижая при этом затраты на их выполнение.



