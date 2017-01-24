Борцы 19 стран мира планируют приехать на Ярыгинский турнир

Ожидается, что в этом году участниками соревнований станут представители 19 стран мира: Японии, США, Венгрии, Польши, Норвегии, Италии, Германии, Ирана, Китая, Болгарии, Латвии, Монголии, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Нигерии, России. В качестве технического делегата на турнире будет работать специалист из Польши.Так, например, в Красноярск приедут 16 японских борцов – по восемь участников среди мужчин и женщин. В составе мужской команды самым титулованным является серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весе до 57 кг Реи Хигучи. После Олимпиады 21-летний Реи выиграл чемпионат Японии среди студентов и соревнование на Кубок Императора, который проходил в декабре. На этих соревнованиях Хигучи выступал в весе до 61 кг. Также можно выделить в команде серебряного призера чемпионата мира 2014 года Сосуке Такатани, выступающего в весе до 74 кг.Сборная Ирана приедет в Красноярск в составе семи борцов. В этой команде можно выделить победителя турнира Гран-При Париж и обладателя Кубка мира Резу Атри, который выступает в весовой категории до 57 кг, победителя первенства мира Имана Садеги (61 кг) и чемпиона мира среди студентов Мохаммада Эбрахими (86 кг).