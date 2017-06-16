Марко ван Бастен вошел в список фанатов «Зенит-Арены»

«Стадион Санкт-Петербург великолепен. Будет большим удовольствием играть на нем», — передаёт слова любимого миллионами футбольных болельщиков мэтра оргкомитет ФИФА (англ.. FIFA)Буквально накануне игр Марко ван Бастен в ходе выступления перед журналистами подчеркнул, что на предстоящем Кубке конфедераций арбитры будут более строго подходить к случаям некорректного поведения игроков.Марко ван Бастен заявил, что ФИФА планирует уничтожить явление, когда футболисты окружают арбитров: «Просили судей более строго подходить к случаям, когда игроки окружают их и оказывают давление. ФИФА будет бороться с этим явлением. Мы хотим искоренить его. Арбитры будут более строго подходить к случаям некорректного поведения игроков. Тренеры и футболисты уведомлены об этом».Еще одна важная тема затронутая Марко ван Бастеном – увеличение игрового времени, более точная фиксация компенсированного времени из-за травм и замен. Чаще всего добавляют одну минуту в конце первого тайма и три в конце второго. Но чаще всего задержек гораздо больше. Даже празднование голов отнимает время. Зрителям нужна динамичная игра. ФИФА призывает судей к более строгому подсчету компенсированного времени.Также это касается правила «шести секунд», в течение которых вратарь может удерживать мяч в руках. Чаще всего голкиперы пренебрегают им. Мы просим судей напоминать о том, что это правило еще действует, и более строго применять его. (Сергей ЯРЕМЕНКО)Кубок конфедераций 2017 года станет историческим не только для России, где впервые проводится подобный турнир, но и для всего мирового футбола: на полях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи будет протестировано важнейшее нововведение в правилах игры — четвертая замена по ходу дополнительного времени матча.Кроме того, боевым испытаниям подвергнется система видеоповторов, введение которой из-за ошибок арбитров при определении гола, которые зачастую становятся решающими, начали обсуждать довольно давно.Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).