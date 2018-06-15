Почему Станислав Говорухин унес с собой тайну «Черной кошки»

Станислав Говорухин — прощаемся… Президент РФ Владимир Путин выразил своё глубокое соболезнование в связи с кончиной Станислава Говорухина



Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал Володин.- Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».



Станислав Говорухин снял множество прекрасных фильмов и исполнил несколько вполне удачных ролей, например, «хозяина жизни» Крымова в «Ассе» Владимира Соловьев а, но, не будет особым преувеличением сказать, что зрителю Станислав Сергеевич известен, прежде всего, по сериалу «Место встречи изменить нельзя». В «девяностые» сериал «растащили по цитатам».



В части достоверности картины послевоенного «воровского мира» к сериалу есть вопросы, поделился с Главным редактором



Но, в итоге, Стасу (так называл Говорухина Вадим Туманов — ред.) удалось создать достоверный образ времени и явления. Герои «Места» не были «плоскими злодеями», а Жиглов и Шарапов не стали скучным путешествием во времени скучных «ментов» из «Следствие ведут знатоки». На видео диалог Станислава Говорухина из «Асса».



Почему Станислав Говорухин унес с собой тайну «Черной кошки». Досье



Режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин, — сказал Володин.- Он боролся до конца с болезнью, но она его победила».Станислав Говорухин снял множество прекрасных фильмов и исполнил несколько вполне удачных ролей, например, «хозяина жизни» Крымова в «Ассе» Владимира Соловьев а, но, не будет особым преувеличением сказать, что зрителю Станислав Сергеевич известен, прежде всего, по сериалу «Место встречи изменить нельзя». В «девяностые» сериал «растащили по цитатам».В части достоверности картины послевоенного «воровского мира» к сериалу есть вопросы, поделился с Главным редактором «ЭкоГрада» Игорем Панариным друг Владимира Высоцкого золотопромышленник Вадим Туманов. Сам Владимир Семенович, вспоминает Туманов, не хотел надевать форму, желал дистанцироваться от НКВД и шлейфа дурной памяти. К съемкам истории про «Черную кошку», вспоминал Туманов, подключались самые разные люди. Каждый из них привносил новую деталь в общую картину. Конечно, все как есть было снимать нельзя. Углы сглаживались. Наиболее кровожадные и мрачные картинки редактировались.Но, в итоге, Стасу (так называл Говорухина Вадим Туманов — ред.) удалось создать достоверный образ времени и явления. Герои «Места» не были «плоскими злодеями», а Жиглов и Шарапов не стали скучным путешествием во времени скучных «ментов» из «Следствие ведут знатоки». На видео диалог Станислава Говорухина из «Асса».