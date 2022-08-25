Букмекер «Пари» — история ребрендинга букмекерской компании

Ряд легальных букмекерских контор покинул российский рынок в марте 2022 года ввиду сложившейся политической обстановки. Первым букмекером, который заявил об уходе, стал «Пари Матч». Сервис был продан ООО «Фортуна», затем на базе новой букмекерской конторы «Парибет» появилась БК «Пари».

Появление букмекера «Парибет»

На официальном сайте БК «Пари Матч» 1 марта был опубликован анонс предстоящего ребрендинга, 29 марта ресурс претерпел изменения, и букмекер сменил название на «Парибет». Все учетные записи пользователей были перенесены с сохранением средств на счетах. Коммерческое название «Париматч» принадлежало ООО «Бетринг», новая букмекерская контора была зарегистрирована на ООО «Фортуна». В начале апреля был создан новый игровой ресурс для БК «Парибет» и сайта «Париматч» прекратил деятельность.

ООО «Фортуна» ранее владела коммерческим названием «888» — одной из букмекерских контор, покинувшей российский рынок в 2020 году.

Схожие названия «пари» в наименованиях букмекерских контор вызвали вопросы у пользователей, но смена юридического лица дала понять, что это 2 разных сервиса, не связанных между собой. При переезде на новый ресурс букмекерская контора «Парибет» представила обновленный интерфейс и логотип.

Изменились игровая линия, бонусная политика, коэффициенты. Букмекер 2 апреля выпустил мобильные приложения «Парибет». Приложения «Париматч» обновить до «Парибет» было невозможно. Игрокам нужно было заново качать приложение БК Paribet и выполнять авторизацию по старым учетным данным. Вскоре игровое ПО ушедшего с рынка букмекера исчезло из магазина приложений AppStore.

Неизменными остались:

телефонный номер горячей линии БК;

статус идентификации пользователей;

рекламные амбассадоры.

В июне 2022 года букмекерская контора «Парибет» претерпела новый ребрендинг.

Появление букмекерской конторы «Пари»

15 июня букмекер «Парибет» заявил о предстоящем ребрендинге и смене названия. 17 июня пользователи обнаружили букмекерскую контору «Пари», которая функционировала на сайте «Парибет». Изменился и логотип оператора ставок.

Других изменений игроки не ощутили – все осталось неизменным: игровая линия, интерфейс и дизайн ресурса. Приложения были обновлены до версии БК «Пари». Изменилось юридическое лицо компании – владельцем БК «Пари» числится ООО «БК «ПАРИ».

Изменение названия сайта прошло для пользователей безболезненно. Переносить аккаунт букмекер не требовал, игровые профили на сайте «Пари» были доступны для авторизации по учетным данным с БК «Пари Бет».

Причины ребрендинга

Причины первого ребрендинга очевидны – нежелание «Пари Матч» оставлять франшизу в России. Наличие санкций ставило под вопрос дальнейшую работу букмекера в Беларуси, Казахстане, Украине и Восточной Европе, поэтому администрация букмекерской конторы приняла решение покинуть российский рынок, чтобы избежать санкций со стороны ЕС.

По этим же причинам российский рынок покинули букмекеры GGbet и Bet365. Их международные аналоги продолжают функционировать.

Причины второго ребрендинга доподлинно неизвестны. Аналитики предполагают, что решение было вызвано желанием администрации «Парибет» избежать сходства с букмекерской конторой «Пари Матч».

Что ощутили пользователи: сравнение БК «Париматч» и БК «Пари»

Функционал букмекерской конторы существенно изменился.

Сравнение БК «Париматч» и БК «Пари»:

Параметр «Пари Матч» «ПАРИ» Игровая линия Акцент на единоборствах, множество прямых трансляций на футбол, хоккей и баскетбол. Наличие в линии непопулярных событий в рамках региональных турниров. Множество прямых эфиров к киберспортивных противостояниям. Стандартная игровая линия с акцентом на наиболее популярные спортивные дисциплины. Слабая линия для ставок на единоборства. Качество росписи Большое число смол-маркетов и комбинированных рынков. Практически полное отсутствие комбинированных маркетов. Приложения Наличие полного игрового функционала. Минимизированный интерфейс. Необходимость заново скачивать игровое ПО. Бонусная политика. Множество периодических акций и наличие приветственного бонуса для начинающих игроков. Наличие приветственного бонуса для новичков и незначительно число периодических бонусных программ. Оформление и интерфейс официального сайта. Множество игровых блоков на одной странице и 2 игровых меню для навигации. Устаревший дизайн. Современный дизайн. Четкая структура сайта и удобный интерфейс для быстрой навигации по игровым разделам. Надежность. Контроль со стороны ЕЦУПС. Гарантия сохранности средств и своевременности выплат. Контроль со стороны ЕЦУПС. Гарантия сохранности средств и своевременности выплат.

В сети можно встретить отзывы, где пользователи отмечают преимущества новой букмекерской конторы «Пари». В большинстве случаев новый букмекер получает более высокие оценки, чем покинувший рынок оператор ставок «Париматч».