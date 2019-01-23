В Звездном городке откроется Всероссийский Арт-фестиваль «Буран – крылатая легенда»

Данная выставка проходит в рамках Всероссийского Арт-фестиваля «БУРАН – КРЫЛАТАЯ ЛЕГЕНДА», предполагающего целый ряд культурно-просветительских и концертно-выставочных мероприятий как в Москве, так и по всей России.Инициаторами проекта выступают: Арт-объединение «Созвездие видений» Творческого союза профессиональных художников (ТСПХ), Выставочный зал «Тушино» г. Москвы и МБУК «Дом космонавтов» Звёздного городка. В числе организаторов также Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС), Русское Космическое Общество (РКО), Фонд поддержки детского технического творчества им. Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР А. А. Сереброва, РОО «Православие, армия, отечество», Фонд «Наше Небо» и др. Пилотная выставка, приуроченная к 30-летию запуска МКТС «Энергия-Байконур» прошла в ноябре 2018 г. в Выставочном зале «Тушино» .Помимо художественных произведений талантливых мастеров, продолжающих добрые традиции советского космического изобразительного искусства таких как: Юрий Немцев, Николай Орлов (г. Невинномыск), Иветта Ки (г. Сочи), Аида Лисенкова–Ханемайер, Сергей Демиденко, Татьяна Малюсова, Милана Морозова, Дмитрий Ярошевский и др., гости вернисажа смогут познакомиться с авторскими фото от создателя популярного сайта «buran.ru» В. П. Лукашевича и фотоэтюдами известного фотографа Юрия Спасенникова (Звёздный городок). Наряду с перечисленным, вниманию зрителей будет представлена подборка филателистических раритетов из частных коллекций, отражающее тему «Бурана» в отечественной и мировой филателии и мини-экспозиция из выпусков центральных газет 60-х годов, посвященных первым космическим полётам.Гостей ждёт увлекательная экскурсия по экспозиции, просмотр редких видеоматериалов об истории проекта «Энергия-Буран».В открытии примет участие известный космонавт-испытатель, участник летных испытаний системы «Энергия Буран» Алексей Сергеевич Бородай.В программе наряду с художниками, и представителями научных и общественных организаций примут участие лауреаты всероссийских и международных фестивалей искусств : Елена Седова (поэзия, авторская песня), Дмитрий Ярошевский (поэзия), Евгений Бобков (авторская песня), и др.