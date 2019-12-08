У России жесткая позиция по выполнению минских соглашений

Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе, передает Лента.ру.Собеседник издания пояснил, что для Украины предстоящая встреча «нормандской четверки» в Париже является политическим актом, а для России — рабочей ситуацией. «Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — добавил он.Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионыПо мнению источника, планы Киева пересмотреть минские соглашения не будут реализованы. Он напомнил, что Париж и Берлин неоднократно говорили, что документу нет альтернативы.Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Он рассказал, что ожидает в первую очередь увидеть желание всех сторон закончить «трагическую войну» в Донбассе. Кроме того, Зеленский сообщил, что «хочет увидеть человека» на переговорах с Путиным.Первый за три года саммит глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. Ожидается, что он продлится три часа.