В Московской консерватории пройдет новогоднее представление «Снежная королева»

Один из самых чудесных новогодних подарков ожидает маленьких зрителей в Московской консерватории. С 3 по 8 января дней на главной академической сцене столицы для детей и взрослых будут проходить невероятные сказочные музыкальные представления «Снежная королева».
На них прозвучит гениальная музыка из всемирно известных балетов Петра Ильича Чайковского – «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», олицетворяющих само понятие красоты и доброты в искусстве. А знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев прочтет любимую многими поколениями сказку Ханса Кристиана Андерсена.
Необычайная популярность великого искусства Чайковского связана прежде всего с его уникальным мелодическим даром. Каждая тема, каждый мотив в его произведениях обладает какой-то афористичной ясностью и одновременно при этом свежестью и ярчайшей стилевой принадлежностью. Но его музыка при этом богата оттенками и наполнена целой вселенной образов – и воодушевлённо-лирических, светлых и пасторальных, и углублённо-драматических, мрачных и трагических. И в этом жизненность, непреходящая актуальность вершинных образцов творчества великого русского мастера. «Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом - из разнообразия в единстве.»
«Снежная королева» - это не просто рождественская сказка, это история о любви и верности, борьбе со злом мира, без которой не было бы обретено огромного счастья. Дмитрий Дюжев и замечательный симфонический коллектив радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанева расскажут вам глубокую и жизнеутверждающую новогоднюю сказку, отражающую нашу жизнь.
А за тридцать минут до начала представления в историческом фойе Консерватории гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Дети смогут отгадать занимательные загадки и сфотографироваться с любимыми героями, поведут большой хоровод вокруг ёлки и обязательно споют знакомые песни о лесной красавице.
В преддверии Нового года и Рождества, подарите вашему ребенку встречу с подлинным царством Красоты, с шедеврами музыки и поэзии. Приглашаем отметить праздники всей семьей в роскошной атмосфере одного из лучших концертных залов столицы!
Цена билетов на Ёлку в консерватории — от 350 до 3500 руб. Юные зрители могут посетить представление только в сопровождении взрослых. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым.
В стоимость билета может быть включен подарок: конфеты от лучших российских производителей в красочной упаковке. Те, кто приобрел билеты без подарка, смогут при желании оплатить его непосредственно на мероприятии.
Возрастная категория – 0+
Билеты от 350 руб.
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