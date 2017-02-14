Грузоперевозки

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Вчера, 14:02

Доставки грузов – виды, и описание

Важным фактором ведения любого бизнеса сегодня, является доставка товаров и различных видов груза до потребителей. Грузоперевозки – а именно о них сейчас пойдет разговор это одно из самых актуальных направлений, которое дает возможность доставлять необходимую продукцию предприятий, фирм и заводов в любую точку страны, и за рубеж. При этом, грузы для перевозки могут быть самыми разнообразными, причем как по своим техническим, внешним, и другим признакам, так и по назначению. А также существует разделение по способу и виду доставки.

Классификация перевозок по типу применяемого транспорта

В соответствии с видом транспортных средств, перевозки могут делиться на:

- доставки автомобилями;

- доставки железной дорогой;

- доставки морским транспортом, а также авиаперевозки, и трубопроводные.

Перевозки могут делиться и по территориальному признаку, и быть: внутригородскими, междугородними, и конечно же международными. В соответствии с видами транспорта, который осуществляет перевозки, они могут быть: одновидовыми, комбинированными, или как вариант – смешанными. Существует еще раздел перевозок в соответствии с ответственностью. В таком плане они делятся на мультимодельные и интермодельные.

Нюанс

Самой популярной, быстрой и востребованной сегодня, считается доставка с помощью автомобильного транспорта.


Грузоперевозки
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