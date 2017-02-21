Подвижной рентгенодиагностический комплекс – применение в труднодоступных уголках России

При возникновении болевых ощущений в позвоночнике, шейном отделе или легких человеку следует обратиться за помощью в ближайшую поликлинику. Прежде чем поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, врач направляет пациента на рентгенографическое обследование. От того, насколько точной будет клиническая картина состояния его здоровья, зависит успех всего лечебного процесса. Но если для городского населения не является особой проблемой пройти рентгенографию, то для большинства жителей деревень и сел такое обследование, к сожалению, пока недоступно.

Вполне альтернативным вариантом может стать подвижной рентгенодиагностический комплекс (далее – ПРДК) производства НПО «ПОЛЮС» – незаменимый инструмент для проведения рентгенографии в труднодоступных районах, условиях сельской местности, а также в отдаленных населенных пунктах России. Комплекс размещается на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ» и может перемещаться по плохим дорогам и даже по бездорожью. Достаточно 2 часов времени, чтобы привести комплекс в рабочее состояние: организовать рабочее место врача-диагноста и настроить сверхточную аппаратуру. Чтобы в течение 30 дней оказывать медицинскую помощь без пополнения расходных материалов, в комплексе предусмотрен их достаточный запас. Даже если в населенном пункте, куда прибыл комплекс, вышла из строя подача электропитания, комплекс все равно сможет работать в штатном режиме, так как оснащен собственным автономным источником электропитания – дизельной электростанцией.

На сегодняшний день этот комплекс является безусловным лидером по соотношению «качество-цена» среди мобильного рентгенодиагностического оборудования, представленного на российском рынке. Этот комплекс предназначен для проведения всех видов обследований, принятых в общей рентгенологии: рентгенографии, рентгеноскопии, флюорографии и ультразвуковых медисследований.

При комплектовании комплекса использовалось диагностическое оборудование последнего поколения. ПРДК может быть использован для укомплектования гражданских медицинских центров, медицинских отрядов спецназначения и мобильных военных госпиталей. Он способен обслуживать от 3 до 15 человек в час в зависимости от вида исследования.

Рентгенодиагностические аппараты позволяют эффективно и оперативно выполнять целый спектр обследований и поставить точный диагноз в следующих областях медицины: травматология, онкология, гастроэнтерология, педиатрия и пр. Конструктивные особенности подвижного комплекса отвечают всем требованиям рентгенодиагностики, обеспечивая надежность, простоту и удобство использования. Оборудование дает изображения высочайшего качества и сохраняет всю информацию в электронном виде, а также при необходимости отправляет ее по телемедицинским каналам. Кроме этого, ПРДК максимально безопасен для здоровья пациентов и медперсонала, который обслуживает его.