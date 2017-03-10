Проверка любимых на супружескую верность

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10 мар 2017

Еще пару столетий назад, когда только появились детективные агентства, особым спросом пользовались услуги на проверку мужа или жены на верность. Знатные дамы и лорды посещали сыщиков и просили узнать все, что только можно об этом деле. Конечно, прошли те времена, теперь можно вооружаться не только добрым словом, а мощной фотокамерой и диктофоном, но спрос на услугу остался тот же.



Как проводится проверка на измену?


Проверка любимых на супружескую верность

В первую очередь, детектив следует четко составленному плану. Определение супружеской верности обычно занимает всего несколько дней. За это время сыщику удается получить ответы на все вопросы такими путями:


  • Установление слежки. Проверка на супружескую верность – дело поэтапное. Первый день посвящается только слежке. В основном, детектив пытается восстановить обычный день подозреваемого, а также увидеть все сигналы по поводу наличия любовника или любовницы. Если такие есть, слежка ужесточается, и можно переходить к следующему этапу.

  • Получение фотографий. Одному слову сейчас мало кто поверит, а вот цифровые доказательства – другое дело. Профессиональный сыщик должен иметь качественный и современный фотоаппарат, который будет быстро и тихо делать фото. Кроме того, в арсенале детективных агентств также имеется миниатюрная фотокамера, которая позволит незаметно делать снимки в помещении кафе, ресторана, театра, других мест.

  • Запись видео. Иногда клиентам мало доказательств в виде фото. Видеосъемку проводить гораздо сложнее. Конечно, маленькие камеры для снятия видео существуют, но стоят они очень дорого и не гарантируют качественной фиксации изображения. Но, если клиент сам того попросит даже после описания риска, сыщик автоматически становится оператором и старается незаметно снять парочку.

  • Запись разговоров. Осуществляется с помощью специального диктофона с усиленным микрофоном. Покупаются дорогие и современные модели, которые позволяют записать разговор на расстоянии, к примеру, несколько столиков в ресторане. Если постоянно находится близко к парочке, появляется риск того, что супруга или муж клиента могут что-то заподозрить.



Детективный сыщик после окончания расследования передает заказчику полный отчет. При этом после передачи дела, копия и оригиналы всех материалов уничтожаются. Сыщик не имеет право вскрывать личную переписку или прослушивать звонки, даже еслиэтого попросит сам клиент.

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